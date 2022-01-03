Sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'tan (Sınırlarda Yürüyerek) yapılan açıklamada, İspanya'ya doğru düzensiz göçte denizdeki yolculuk sırasında yaşanan insan kayıplarının bir önceki yıla oranla 2021'de iki kat arttığı ifade edildi.

Önceki yıl 2 bin 170 olan kayıp veya ölen düzensiz göçmen sayısının 2021'de yüzde 103 artışla 4 bin 404'e çıktığı ve bunun şimdiye kadarki en yüksek rakam olarak istatistiklere geçtiği vurgulandı.

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En çok ölüm ve kayıp bu rotada

Son yıllarda en çok kullanılan rota olan, Atlas Okyanusu üzerindeki Fas-Senegal kıyıları ile Kanarya Adaları istikametinde geçen yıl düzensiz göçmenleri taşıyan 124 bot veya teknenin battığı aktarılan açıklamada, toplam ölüm ve kayıpların yüzde 91'inin burada olduğu bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Göç Örgütü ise 2021'de Kuzey Afrika'dan İspanya'ya olan güzergahlardaki düzensiz göçmen ölümlerinin bin 255 olduğunu açıklamıştı.