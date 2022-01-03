Frederiksen, ulusa sesleniş konuşmasında, 2030'a kadar tüm iç hat uçuşlarını "yeşil" uçuş yapmak istediklerini belirtti.

Sıfır karbon salımı içeren bu hedefin zor ama mümkün olduğunu vurgulayan Frederiksen, araştırmacı ve şirketlerin hedef üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Başbakan Frederiksen, hedefe ulaşmalarının sadece Danimarka için değil, tüm dünya için çevreci bir atılım olacağını söyledi.

Havacılık endüstrisi, dünyada sera gazı salımı yapan en önemli sektörlerden birini oluşturuyor.

Hava yolu şirketleri, yakıt tüketimini ve karbon salımını azaltan yeni teknolojiler üzerinde çalışırken, dünya hava trafiğinin yüzde 83’ünü oluşturan 290 hava yolu şirketini temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2050 yılına kadar tüm uçuşlarda sıfır karbon salımını hedeflediğini duyurmuştu.