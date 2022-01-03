Hollandalı ressam Rembrandt'ın ünlü 'Gece Devriyesi' tablosu, bir sanat eserinin şimdiye kadar çekilmiş en büyük ve en ayrıntılı fotoğrafına dönüştü.

8 bin 439 fotoğraftan oluşuyor her ayrıntısı görülebiliyor. Bir pikseli kandaki alyuvar hücrelerinden daha küçük.

[Fotoğraf: AA]

Amsterdam'daki Rijk Müzesi'nde sergilenen tablo için özel bir yöntemle fotoğraflama gerçekleştirildi.

İki yıl süren proje kapsamında, tablonun binlerce fotoğrafı çekildi. Daha sonra da 8 bin 439 fotoğraf birleştirilerek, yüksek çözünürlükte tek bir kare haline getirildi.

Dünyanın en büyük fotoğrafı

717 milyon piksel büyüklüğündeki bu dev kare, dünyanın en büyük fotoğrafı oldu.

Devasa fotoğrafta Gece Devriyesi'nin bütün ayrıntılarıyla birlikte fırça darbeleri de rahatlıkla görülebiliyor.