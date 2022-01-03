Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Botsvana Devlet Başkanı Masisi koronavirüs oldu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Botsvana hükümet Sözcüsü John-Thomas Dipowe, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Masisi'nin COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Dipowe, herhangi bir semptom göstermeyen Masisi'nin doktorlar tarafından müşahede altına alındığını açıkladı.
Masisi, tecrit döneminde tüm yetki ve sorumluluklarını Başkan Yardımcısı Slumber Tsogwane'ye devretti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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