ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun açıklamalarına değinerek, ABD vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri için uyardı.

Trump mesajında, "Maduro, ABD yaptırımları ve petrol gelirlerinin kesilmesinin ardından muhalefetle müzakere etmeye niyetli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Bugün kitlesel gösteriler bekleniyor. ABD vatandaşları bir sonraki duyuruya kadar Venezuela'ya seyahat etmesin" ifadelerini kullandı.

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice.