ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun açıklamalarına değinerek, ABD vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri için uyardı.

Trump mesajında, "Maduro, ABD yaptırımları ve petrol gelirlerinin kesilmesinin ardından muhalefetle müzakere etmeye niyetli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Bugün kitlesel gösteriler bekleniyor. ABD vatandaşları bir sonraki duyuruya kadar Venezuela'ya seyahat etmesin" ifadelerini kullandı.

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Ocak 2019

"Trump öldürülmem için talimat verdi"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus Ria haber ajansına verdiği röportajda, “Birincisi, benim kaderim Tanrı'nın elindedir. Ben Hristiyan'ım. Tanrı'nın korumasına inanıyorum. Venezuela halkı beni her zaman koruyor. Bizim iyi bir istihbarat servisimiz var fakat kuşkusuz (ABD Başkanı) Donald Trump benim öldürülmem için talimat verdi. Kolombiya hükümetine, Kolombiya mafyasına beni öldürmelerini söyledi. Eğer bana bir şey olursa Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque sorumludur” açıklamasını yapmıştı.

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Maduro ayrıca, "Venezuela’nın yararına konuşmak için, onun geleceği ve barış için muhalefet ile müzakere masasına oturmaya hazırım" demişti.

Kaynak: TRT Haber