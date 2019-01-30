Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Beşşar Esed rejimine bağlı ve Rusya destekli "Kaplan Güçleri'nin 5'inci Birliği" ile Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasında ve İran destekli "4'üncü Fırka" arasında geçen hafta çıkan çatışmalar sürüyor.

Dün, gün boyu süren çatışmalar Hama'nın batı kırsalında, Rusya'ya ait iki gözlem noktası arasında bulunan Rasif köyü çevresinde yaşandı.

4'üncü Fırka, dünkü çatışmalarda Rasif köyünü Kaplan Güçleri'nin elinden aldı.

Yerel kaynaklar, çatışmaların Remle, Kabir Fidda ve Hama'nın batı kırsalındaki Krim köyüne kadar yayılabileceğini ifade ediyor.

Rejim güçleri arasındaki çatışmalar, geçen hafta boyunca Hama ilinin kuzeybatı kırsalındaki Şatha, Bredic, Haydarayye, İnnab köylerinde yaşanmıştı.

Çatışmalarda şu ana kadar iki taraftan da en az 70 rejim gücünün öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

İki grubun geçen hafta ateşkes yapmasına rağmen çatışmaların noktalanmadığı, aksine şiddetlenerek devam ettiği belirtildi.

Rusya ve İran arasındaki gizli gerginlik

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu'nun Sözcüsü Muhammed Raşit, Rusya ve İran arasında bölgede hakimiyet mücadelesi olduğunu söyledi.

Raşit, "Rusya, askeri muhaliflerle temas hatlarında İran destekli grupların olmasını istemiyor. Bu hamle, Rusya'nın Suriye'de binlerce yabancı terörist bulunduran İran'ın orduya da hakim olmasını engelleme girişimi olarak görülebilir" dedi.

Rusya ve İran arasında bu konudaki gerginliğin, lokal ve sınırlı bir çatışmaya dönüştüğünü ve şimdilik bu boyutta seyrettiğini belirten Raşit, ikisi arasındaki nüfuz çatışmasının, yerel maddi çıkarlar nedeniyle tırmandığını dile getirdi.

İki grubun ticari yolların kontrolü, kestikleri haraç ve yerinden edilen sivillerin evlerine yerleşme gibi konularda anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi.

Suriye'de bir süredir Rusya ve İran arasında gizli bir gerginlik var. Rusya ve İran arasındaki gizli savaşın en açık göstergesi, İsrail'in İran'a karşı kullanılması olduğu biliniyor. Zira İsrail, Suriye hava sahasına girişleri Rusya ile koordine ediyor. Rusya'nın rızası ve kolaylaştırıcılığı sayesinde İsrail, son dönemde Hizbullah güçlerini rahatlıkla ve sık sık hedef alabiliyor.

Beşşar Esed rejimi, uzun süredir Suriye'de muhaliflere karşı operasyonlarını kendi ordusu vasıtasıyla değil, esas olarak İran destekli güçlerle yürütüyor. Bu gruplar halihazırda en yoğun İdlib, Şam, Humus, Deyrizor kırsalı ve özellikle Lübnan sınırında konuşlu.

Rusya ise, rejimin kara güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği veriyor. Humus'un Tedmur ilçesini (Palmira) terör örgütü DEAŞ'tan temizleme operasyonunda aktif rol alan Rusya destekli kara güçleri, Dera ve Doğu Guta'da güvenliği sağlıyor.

Kaynak: AA