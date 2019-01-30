İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi'nin sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı bilgiye göre, yabancıların ve yüksek gelirli Pakistanlıların gittiği golf sahaları, havuzlar ve restoranların bulunduğu elit kulüplerde sınıf farkı gözeterek ayrımcılık yapan tabelalar kaldırılacak.

Symbols of Elitism & colonial mindset will be removed. PMIK has ordered to remove the ban on entry of maids/servants in elite clubs i.e.starting from Isb club. Rather we should hv been thankful to them for carrying our weights. Abolish boundaries made in name of wealth, color etc pic.twitter.com/IgalVbyRvg — Shehryar Afridi (@ShehryarAfridi1) 30 Ocak 2019

Başbakan İmran Han talimat vermişti

Afridi paylaşımında, "Kolonyal ve elitist düşünce yapısının sembolleri olan tabelalar kaldırılacak. Başbakan Han, İslamabad Club'dan başlayarak bu gibi elit kulüplerde yer alan 'hizmetçiler ve yardımcılar giremez' tabelalarının kaldırılması talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

Renk ve sınıf gözeterek çizilen sınırların kaldırılacağına dikkat çeken Afridi, "Hizmetçilerimize ve yardımcılarımıza yükümüzü taşıdıkları için minnettar olmamız gerek" değerlendirmesini yaptı.

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelen konuyu değerlendiren Han, ayrımcı tabelaların hemen kaldırılması yönünde karar almış, sosyal alanlarda hizmetçilere yönelik sınırlamaların son bulması talimatını vermişti.

Bakanlar Kurulu, hizmetçiler, çocuklar ve kadınlara uygulanan şiddet için de hızlı adımlar atılması kararı almıştı.

İngiliz sömürge dönemindeki uygulama varlığını koruyor

İngiliz sömürgesiyken 1947'de bağımsızlığını kazanan Pakistan'ın yanı sıra Hindistan'da da sadece İngilizlerle beyazlara hizmet vermek için açılan elit kulüplerin benzerleri bugün de varlığını sürdürüyor.

Sömürge döneminde "Hintler ve renkliler giremez" ya da "Evcil hayvanlar ve Hintler giremez" şeklinde uyarıların bulunduğu kulüplerde bugün sınıfsal ayrıma yönelik uyarılar var.

Binlerce dolarlık üyelik aidatı ödenen elit kulüplerde sinemadan etkinliklere, spor salonlarından golf sahalarına birçok imkan mevcut.

Elit kulüplere çoğunlukla varlıklı Pakistanlılar ile ülkede yaşayan yabancı diplomatlar ve iş adamları gidiyor.

Kaynak: AA