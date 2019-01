İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi'nin sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı bilgiye göre, yabancıların ve yüksek gelirli Pakistanlıların gittiği golf sahaları, havuzlar ve restoranların bulunduğu elit kulüplerde sınıf farkı gözeterek ayrımcılık yapan tabelalar kaldırılacak.

Symbols of Elitism & colonial mindset will be removed. PMIK has ordered to remove the ban on entry of maids/servants in elite clubs i.e.starting from Isb club. Rather we should hv been thankful to them for carrying our weights. Abolish boundaries made in name of wealth, color etc pic.twitter.com/IgalVbyRvg