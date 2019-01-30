Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'te İsrail güçleri tarafından vurulan ve kimliği henüz belirlenemeyen Filistinli bir kadın şehit oldu.

Olayla ilgili Filistin Kızılayı da bir açıklama yaparak İsrail güçlerinin yaralıya müdahale etmek için bölgeye giden Filistinli sağlık ekiplerinin olay yerine girişine izin vermediğini belirtti.

Öte yandan İsrail polisi, "Kudüs'ün kenar mahallesindeki Zaim kontrol noktasında bir kadın şüpheli bölgedeki güvenlik görevlilerine bıçaklı saldırı girişiminde bulundu" açıklamasını yaptı.

Söz konusu olayda İsrail güçlerinden yaralananın olmadığı belirtilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: AA