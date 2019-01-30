Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, yetkililerin hava kirliliğinin gelecek pazartesiye kadar süreceği uyarısı üzerine, Bangkok Valiliğine, hafta sonuna kadar 437 okulun kapatılması talimatını verdi.

Yetkililer, durgun hava ve yoğun trafiğin havada parçacık oluşumuna yol açtığını söyledi.

Kirlilik Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, hafta başından bu yana Bangkok içinde ve çevresindeki tüm bölgelerde, havadaki 2,5 mikrondan küçük tehlikeli parçacık miktarının arttığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı bu süreçte, açık hava etkinliklerinden kaçınılması uyarısını yaptı.

Kaynak: AA,Reuters