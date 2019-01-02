Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Abdullah El-Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi’ne göre, İsrail güçleri 2018'in başından bu yana 312 Filistinliyi katletti, 31 bin 500 Filistinliyi yaraladı.

Merkez tarafından yayımlanan raporda, 312 şehidin 57’si çocuk, 3’ü kadın olduğu belirtilerek, şehitlerin 262’sinin abluka altındaki Gazze Şeridi’nden, 50’sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’dan olduğu kaydedildi.

2017’ye kıyasla yüzde 200 arttı

Şehit sayısının 2017’ye kıyasla 2018’de yüzde 200 oranında arttığına dikkat çekilen raporda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri ile işgal altındaki Batı Şeria’da kent ve beldelere düzenlediği baskınlarda Filistinlilere yönelik gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandığı vurgulandı.

İsrail güçlerinin 2018 yılında 31 bin 500 Filistinliyi yaraladığı belirtilen raporda, 26 bininin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu olduğu kaydedildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise daha önce yayımladığı raporda, İsrail güçlerinin 2018'in başından bu yana 295 Filistinliyi şehit ettiği, 29 bin Filistinliyi de yaraladığı belirtilmişti.

OCHA, İsrail'in Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırılardan bu yana İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle bir yıl içinde en fazla Filistinlinin 2018'de hayatını kaybettiğine dikkati çekmişti.

İsrail, Razan hemşireyi hedef aldı

Geçen haziran ayında, Gazze'nin doğu sınırındaki işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, Filistinli gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ı şehit etti.

İsrail askerleri gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ı şehit etti

ABD merkezli The New York Times gazetesi, genç hemşirenin ölümünden sonra başlattığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada, Razan'ın öldüğü gün gazeteciler, sağlık görevlileri ve göstericiler tarafından çekilen binlerce fotoğraf karesi ve video incelenerek, adli mimarlar ile bölge haritası çıkarıldı ve üç boyutlu analizler yapıldı. Ayrıca balistik tekniği (mermi hareketi) ve adli tıp raporları incelendi. 30'dan fazla tanık ile konuşuldu.

Analizler, ne Razan'ın ne diğer sağlık görevlilerinin ne de çevredeki herhangi birinin İsrail personeline herhangi bir tehdit oluşturduğu sonucunu ortaya koydu. Ancak The Times'ın bulduğu, Razan'ı öldüren merminin, bir İsrailli keskin nişancı tarafından ateşlendiği açıklanmıştı.

The New York Times, haberinde İsrail'in portestocularla savaşmak için "trajik sonlarla biten öldürücü bir güç" kullandığını yazdı. İsrail askerlerinin gösteriler sona erdikten sonra dahi, sınırdan uzakta duran barışçıl göstericilere ateş açmaya devam ettikleri belirtildi.

Haberde, Razan'ın öldürüldüğü gün de benzeri bir olay yaşandığı aktarıldı. O gün ilk saldırıda, göstericilerin sınırdaki çitlerin 100 metre uzağında durduğu gösterildi.

Kaynak: AA