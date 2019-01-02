Fyn Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle sabah saat 07.30 sularında Sjaelland Adası ile Fyn Adası'nı birbirine bağlayan Storebaelts Köprüsü’nde yolcu treninin bir yük trenine çarpması sonucu kaza yaşandı.

Danimarka polisi, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Şiddetli fırtına nedeniyle acil servis ekiplerinin kazanın olduğu yere ulaşımında güçlük yaşandığı belirtildi.

Kaza yakınlarındaki Nyborg kentinde kriz masası oluşturuldu.

Storebaelts Köprüsü ise trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA, Reuters