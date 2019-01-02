Ülkenin kuzeyindeki 209'uncu Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Faryab'ın Şirin Tegab ve Hoca Sabzpoş ilçelerinde Taliban'a havadan ve karadan operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda 29 militanın öldürüldüğü, bunlardan 2'sinin İran vatandaşı olduğu ifade edildi.

Operasyonda 4 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Daha önce İran'ın Afganistan'daki Taliban'a destek verdiği haberleri basına yansımıştı ancak ilk kez örgütte İran vatandaşı teröristlerin bulunduğu resmi olarak teyit edildi.

Kaynak: AA