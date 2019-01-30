Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar ülkenin farklı bölgelerinde sel felaketine neden oldu. Sel sonucu ülke genelinde 12 kişi yaşamını yitirdi.

Araçlar sürüklendi, su baskınları yaşandı.



Şiddetli yağış, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde alışık olunmayan görüntüler oluşturdu. pic.twitter.com/W3F6rtkL9F — TRT HABER (@trthaber) 29 Ocak 2019

Haberde ayrıca, son dört gündür yürütülen çalışmalarda 271 kişinin kurtarıldığı, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinden 137 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan sivil savunma yetkilileri, vatandaşlara fırtına, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısını yaptı.

Kaynak: AA