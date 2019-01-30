Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar ülkenin farklı bölgelerinde sel felaketine neden oldu. Sel sonucu ülke genelinde 12 kişi yaşamını yitirdi.
Araçlar sürüklendi, su baskınları yaşandı.— TRT HABER (@trthaber) 29 Ocak 2019
Şiddetli yağış, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde alışık olunmayan görüntüler oluşturdu. pic.twitter.com/W3F6rtkL9F
Haberde ayrıca, son dört gündür yürütülen çalışmalarda 271 kişinin kurtarıldığı, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinden 137 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.
Suudi Arabistan sivil savunma yetkilileri, vatandaşlara fırtına, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısını yaptı.
Kaynak: AA