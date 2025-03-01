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Dünya
AA 01.03.2025 00:23

Trump'tan Oval Ofis'teki tartışmadan sonra Zelenskiy'ye "Beyaz Saray'dan ayrılabilirsin" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'teki tartışmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye "Beyaz Saray'dan ayrılması" yönünde mesaj gönderdiği bildirildi.

Trump'tan Oval Ofis'teki tartışmadan sonra Zelenskiy'ye "Beyaz Saray'dan ayrılabilirsin" mesajı

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Trump, Zelenskiy ile görüşmesi bittikten sonra Ukrayna heyetinin Beyaz Saray'dan ayrılmasını istedi.

CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Trump, Oval Ofis'teki hararetli görüşme bittikten sonra Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer danışmanlarıyla görüştü.

Bu görüşmede Trump, Zelenskiy'nin "müzakere edecek durumda olmadığına" karar vererek, Bakan Rubio ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u, başka bir odada bekleyen Ukrayna heyetine gönderdi.

Vance ile Rubio, Zelenskiy ve diğer heyet üyelerinin beklediği odaya giderek, Trump'ın "Ukraynalılar Beyaz Saray'dan ayrılabilir" mesajını iletti.

Zelenskiy de bu mesaj kendisine iletildikten kısa süre sonra Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Ne yaşanmıştı?

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin." demişti.

İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." demişti.

Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu.

Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

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