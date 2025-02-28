Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, doğru olanı savunmak için cesarete ve güce sahip

Bakan Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te yaşadığı tartışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sybiha paylaşımında, "Başkan Zelenskiy, doğru olanı savunmak için cesarete ve güce sahip. O Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barış hedefini destekliyor. Amerika'ya desteği için her zaman minnettar olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinde tartışmıştı.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.