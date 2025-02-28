Parçalı Bulutlu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2025 23:56

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, doğru olanı savunmak için cesarete ve güce sahip

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "doğru olanı savunmak için cesarete ve güce sahip" olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, doğru olanı savunmak için cesarete ve güce sahip
Bakan Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te yaşadığı tartışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
 
Sybiha paylaşımında, "Başkan Zelenskiy, doğru olanı savunmak için cesarete ve güce sahip. O Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barış hedefini destekliyor. Amerika'ya desteği için her zaman minnettar olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinde tartışmıştı.
 
Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
ETİKETLER
Ukrayna Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
İsrail, ramazanın ilk gününde ateşkesi bitirmeye yönelik tutumunu sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:36
Trump'tan Oval Ofis'teki tartışmadan sonra Zelenskiy'ye "Beyaz Saray'dan ayrılabilirsin" mesajı
00:31
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
00:18
Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
00:00
Kira gelirinde beyanname süreci bugün başlıyor
00:00
Ramazanın ilk günlerinde hava nasıl olacak?
23:56
İsrail, ramazanın ilk gününde ateşkesi bitirmeye yönelik tutumunu sürdürüyor
Erzincan'daki Ergan Dağı'nda çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı
Erzincan'daki Ergan Dağı'nda çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
Aziz Yeniay'a suikast soruşturması tamamlandı
Aziz Yeniay'a suikast soruşturması tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ