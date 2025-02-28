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Dünya
AA 28.02.2025 23:39

Zelenskiy: Teşekkürler Amerika

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki tartışmasının ardından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ve halkına teşekkür ederek, Ukrayna'nın adil ve kalıcı barışa ihtiyacı olduğunu, kendilerinin de bunun için çalıştığını belirtti.

Zelenskiy: Teşekkürler Amerika

Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile Oval Ofis'te yaşadığı tartışmanın ardından, X hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında Zelenskiy, "Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler. Bu ziyaret için teşekkürler. Başkana, Kongre ve Amerikan halkına teşekkürler. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinde tartışmıştı.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

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