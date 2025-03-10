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Dünya
AA 10.03.2025 23:30

Trump'tan ABD'deki Filistin destekçisi öğrencilere "tutuklanma" ve "sınır dışı" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Colmubia Üniversitesi'ndeki protestolara öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil'in tutuklandığını ve buna benzer daha fazla tutuklamanın gerçekleşeceğini bildirdi.

Trump'tan ABD'deki Filistin destekçisi öğrencilere "tutuklanma" ve "sınır dışı" tehdidi
[Fotograf: AFP]

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki Filistin destekçisi öğrencilerin "tutuklanıp sınır dışı edileceğini" belirtti.

Trump, açıklamasında, "ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi), Columbia Üniversitesi kampüsünde Hamas yanlısı radikal bir yabancı öğrenci olan Mahmud Halil'i gururla yakalamış ve gözaltına almıştır. Bu daha sonra gerçekleşecek pek çok tutuklamanın ilkidir." ifadesini kullandı.

Columbia ve diğer bazı üniversitelerde Filistin destekçisi öğrencileri "terör yanlısı", "anti-Semitik" ve "Amerikan karşıtı" diye tanımlayan ABD Başkanı, "Trump yönetimi buna müsamaha göstermeyecektir." şeklinde bu öğrencilere "gözdağı" verdi.

Söz konusu öğrencileri yakalayıp bir daha geri dönmemek üzere sınır dışı edeceklerini belirten Trump, açıklamasında, "Masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesi de dahil terörizmi destekliyorsanız, varlığınız ulusal çıkarlarımıza aykırıdır ve burada istenmiyorsunuz demektir." yorumunu yaptı.

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil dün tutuklanmıştı.

Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ICE yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Rubio'dan "sınır dışı" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen protesto gösterilerine katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

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