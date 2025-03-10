Suriye'de SDG'nin tasfiyesi için önemli adım

Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin devlet yapısına entegre edileceğini belirten anlaşmanın maddelerini yayımladı.

İlgili metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle: