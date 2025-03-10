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Dünya
AA 10.03.2025 20:34

Filistin'den, İsrail'e saldırganlığını durması için uluslararası baskı çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze'deki sınır kapılarını açması için İsrail'e uluslararası baskı yapılmasını istedi.

Filistin'den, İsrail'e saldırganlığını durması için uluslararası baskı çağrısı
[Fotograf: AA]

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde görüştü.

Mustafa, Avrupa Birliği ülkelerine, Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması, Gazze'deki sınır kapılarını açması, yardım, geçici barınma ve inşaat için gerekli maddelerin girişine izin vermesi için İsrail'e daha fazla baskı yapma çağrısında bulundu.

Mustafa ayrıca, İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyindeki bölgelere düzenlediği baskınlar ile altyapı, ev ve tesisleri tahrip etmeyi ve vatandaşları zorla yerinden etmeyi durdurması gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantılarında kabul edilen "Gazze'nin yeniden inşa" planının Avrupa Birliği tarafından memnuniyetle karşılanmasını takdir etti.

Gazze'deki Filistinlilerin sıkıntılarının giderilmesi ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bettel ise Lüksemburg'un, Filistin hükümetinin yeniden inşa çabalarına destek vermeye devam ettiğini dile getirdi.

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insanı yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

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