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Dünya
AA 10.03.2025 18:47

Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı patladı.

Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı
[Fotograf: AP]

Yetkililer, başkent Guatemala City'nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alan Fuego Yanardağı'nın dün gece patladığını açıkladı.

Yaklaşık 300 ailenin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, bölgede ikamet eden 30 bin kişinin de risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Yüksekliği 3 bin 763 metreyi bulan "Fuego Yanardağı" Orta Amerika'daki en aktif yanardağlardan biri.

Yanardağ 2018'de de patlamış ve yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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