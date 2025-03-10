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Dünya
AA 10.03.2025 17:38

Rusya'ya göre, İngiltere küresel çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere'nin Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diyaloğa karşı çıktığını, küresel çatışmayı kışkırtmaya çalıştığını iddia etti.

Rusya'ya göre, İngiltere küresel çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna kriziyle ilgili eylemleri değerlendirildi.

Londra'nın ABD ile Rusya arasındaki diyaloğa karşı çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere yönetimi, ABD ve Rusya arasında Ukrayna meselesinin çözümüne dair diyaloğu kendi çıkarlarına tehdit olarak görüyor. Londra, bunun Moskova'yı engelleme ve Ukrayna'yı kontrol altına alma stratejisini başarısız kılacağından endişeli. Londra, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir süper güç olarak Rusya ile diyalog kurmasından ve müttefiklerini küçümsemesinden dolayı rahatsız."

Açıklamada, Londra'nın, ABD yönetiminin Ukrayna konusundaki barışçıl girişimlerini engellemeye çalıştığı, bunun için de Trump'a karşı karalama kampanyası başlattığı ileri sürüldü.

İngiliz yönetiminin Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürme konusunda söz verdiğine işaret edilen açıklamada, "Londra, geçen yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı öncesi yaptığı gibi bugün de küresel çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

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