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Dünya
AA 10.03.2025 17:10

Almanya'da CDU/CSU ve SPD arasındaki koalisyon müzakereleri perşembe günü başlayacak

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon müzakerelerinin 13 Mart Perşembe günü başlayacağı bildirildi.

Almanya'da CDU/CSU ve SPD arasındaki koalisyon müzakereleri perşembe günü başlayacak

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Sekreteri Carsten Linnemann, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, CDU parti üst kurullarının CDU/CSU ve SPD arasındaki ön görüşmelerde hazırlanan metni oy birliğiyle kabul ettiğini aktardı.

Linnemann, parti üst kurullarının SPD ile koalisyon müzakerelerine başlamak için de yeşil ışık yaktığını belirterek, "(Müzakereler) Perşembe günü 16 çalışma grubuyla başlayacak. 10 gün zaman var." ifadesini kullandı.

Kaybedecek zamanın bulunmadığını aktaran Linnemann, tarafların müzakereleri hızlı ilerletme konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi ve SPD üst kurulları dün koalisyon görüşmelerine başlamasına onay vermişti.

CDU/CSU ve SPD temsilcileri 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurmak için ön görüşmeler yapmıştı.

Taraflar 8 Mart'ta ön görüşmeleri tamamlayarak koalisyon müzakerelerine temel oluşturacak ortak bir metin konusunda anlaşmıştı.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde, CDU/CSU yüzde 28,5 oy oranıyla birinci çıkmıştı. SPD ise yüzde 20,8 oy oranıyla ikinci sırada yer alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ardından yüzde 16,4 ile üçüncü olmuştu.

Toplam 630 sandalyeli yeni mecliste CDU/CSU'nun 208, SPD'nin de 120 milletvekili bulunuyor.

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