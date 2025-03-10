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Dünya
AA 10.03.2025 15:36

AB komisyonu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı bağış konferasına davet etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 17 Mart'ta yapılacak bağış konferansı için Brüksel'e davet edildiğini duyurdu.

AB komisyonu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı bağış konferasına davet etti

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