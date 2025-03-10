Açık 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2025 15:22

Grönland Başbakanı Egede, Trump'ı halkına saygısız davranmakla eleştirdi

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "adanın kontrolünü ele almak istediğini" sık sık dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland halkına saygısızlık ettiğini söyledi.

Grönland Başbakanı Egede, Trump'ı halkına saygısız davranmakla eleştirdi

Danimarka'nın kamu yayıncısı DR'e konuşan Egede, yarın yapılacak genel seçim ve Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Yarınki seçimi "kader seçimi" olarak nitelendiren Egede, seçimi kazanması halinde tüm partileri kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğini ifade etti.

Egede, yeniden seçilirse yapacağı ilk şeyin "Trump'ın adanın kontrolünü ele geçirme isteğine rağmen Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu Amerikalılara açıklamak" olduğunu söyledi.

"Bize saygılı davranılmasını hak ediyoruz"

Trump'ın "öngörülemez olduğunu" söyleyen Egede, "Şu anda dünyada olup bitenler beni oldukça endişelendiriyor. Birçok cephede bocalayan bir dünya düzeni ve ABD'de insanları güvensiz hissettirecek şekilde öngörülemez bir başkan var." eleştirisini yöneltti.

Egede, Trump'ın Grönland halkına saygısız davrandığı görüşünü paylaşarak, "Bize saygılı davranılmasını hak ediyoruz ve Amerikan Başkanı'nın göreve geldiğinden bu yana bunu yaptığını düşünmüyorum." dedi.

Grönland'ın güvenlik ve savunmasını garanti altına almak için Batı ülkeleriyle ittifak kurma fikrini dışlamadığını aktaran Egede, halihazırda ittifak içinde olunan ülkelerle de işbirliğini artıracağı sinyalini verdi.

Bağımsızlık tartışmaları

Egede, seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümetin bağımsızlığa doğru atılacak adımlara dair "sağlam bir plan ortaya koyması" ve adanın balıkçılığa dayanan ekonomisinin turizm ve madencilik sektörleriyle geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık referandumunun ne zaman yapılacağı konusunda yorumda bulunmayan Egede, bağımsızlık için uzun yıllar beklenilmesini istemediğini sözlerine ekledi.

Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık ifade ediyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek adanın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Grönland, ülkeye 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

ETİKETLER
Grönland Donald Trump
Sıradaki Haber
İran, Trump'tan henüz mektup almadığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize akıyor
15:38
AB komisyonu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı bağış konferasına davet etti
15:35
BioNTech Covid-19 aşısına talebin düşmesiyle 665,3 milyon avro zarar açıkladı
15:52
Türkiye Basın Federasyonu'nun Yüksek İstişare Kurulu belli oldu
15:59
Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu
15:29
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan mezhepçiliğe karşı birlik çağrısı
Mersin'de camide doğum yapan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı
Mersin'de camide doğum yapan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı
FOTO FOKUS
Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize akıyor
Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize akıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ