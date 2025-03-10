Açık 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2025 15:06

İran, Trump'tan henüz mektup almadığını duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'daki basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemini değerlendirdi. Bekayi, ABD Başkanı Trump'tan "Herhangi bir mektup almadık" dedi.

İran, Trump'tan henüz mektup almadığını duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Bekayi, Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiğini iddia ettiği mektubun sorulması üzerine "Herhangi bir mektup almadık." dedi.

ABD ile müzakere ihtimaline ilişkin ise Bekayi, "ABD tarafının 'müzakere veya savaş' ikiliğini kullanması, müzakereler konusunda ciddi olmadıklarını gösteriyor. İran hiçbir zaman böyle müzakerelere girmedi. Baskı altında müzakere etmek anlamsızdır. İran'ın pozisyonu tamamen açıktır." diye konuştu.

Bekayi, "İran'ın hiçbir zaman müzakerelere gerçek ve doğru anlamda kapıyı kapatmadığı bir kez daha vurgulanmaktadır ancak biz baskı ve tehdit temeline dayanan bir müzakere teklifini kabul etmiyoruz çünkü bunu prensipte müzakere olarak görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nükleer meselede müzakereleri Avrupa ülkeleri ile sürdürdüklerini aktaran Bekayi, mart sonunda müzakerelere uzmanlar seviyesinde devam edileceğini belirtti.

Bekayi ayrıca, güç kullanımı ve güç kullanma tehdidinin tüm yasa ve düzenlemelerle yasaklandığını ve uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirildiğini kaydetti.

İranlı Sözcü, ABD'nin Irak'ın İran'dan enerji ithaline muafiyeti uzatmamasıyla ilgili ise ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının hiçbir yasal gerekçesi olmadığını ifade ederek "Bölge ülkeleri kendi çıkarlarına göre kararlar almalı ve baskının İran ile ilişkilerine zarar vermesine izin vermemeli. İran bu konuda Irak ile temas halinde." dedi.

Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Trump'ın, Hamaney'e mektup gönderdiğine ilişkin açıklamasına dair soruyu, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." diyerek yanıtlamıştı. Daha sonra ülke medyasına demeç veren bir Amerikalı yetkili, "Trump mektubu yazdı ancak henüz göndermedi." demişti.

İran lideri Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.

Son olarak Hamaney, önceki gün yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

ETİKETLER
İran ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Hindistan-ABD uçağı, tuvalet arızası nedeniyle Chicago'ya döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize akıyor
15:38
AB komisyonu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı bağış konferasına davet etti
15:35
BioNTech Covid-19 aşısına talebin düşmesiyle 665,3 milyon avro zarar açıkladı
15:52
Türkiye Basın Federasyonu'nun Yüksek İstişare Kurulu belli oldu
15:24
Grönland Başbakanı Egede, Trump'ı halkına saygısız davranmakla eleştirdi
15:59
Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu
Mersin'de camide doğum yapan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı
Mersin'de camide doğum yapan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı
FOTO FOKUS
Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize akıyor
Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize akıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ