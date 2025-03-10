Rusya: Kursk bölgesinde 3 yerleşim birimini daha geri aldık

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda bölgedeki Malaya Loknya, Çerkasskoye Poreçnoye ve Kositsa yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bin 270 asker, 389 tank, 300'ü aşkın piyade savaş aracı, 269 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 173 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde geçen ay 5, geçen hafta ise 4 yerleşim birimini geri aldıklarını bildirmişti.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.