Katil İsrail, Gazze'ye kapsamlı saldırılar düzenlemeyi ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi planlıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir dün akşam ilk çalışma toplantısını yaptı.

Netanyahu ile Zamir’in Hamas’la ateşkes anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedilmemesi halinde Gazze Şeridi'ne tekrar başlatmayı planladıkları saldırıların detaylarını görüştükleri aktarıldı.

Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze'ye yeni saldırı planını onayladı

KAN’ın haberinde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 6 Mart'ta Güney Cephesi Komutanlığı'nı ziyareti esnasında Gazze Şeridi'ne yeni saldırı planlarını onayladığı belirtilirken Zamir'in kara saldırılarını daha şiddetli ve "etkili kılmak" amacıyla planlarda değişiklik yapılmasını emrettiği aktarıldı.

Netanyahu ile Zamir’in görüştüğü saldırı planında, Gazze'ye şiddetli hava saldırıları, bir önceki kara saldırısından daha büyük ölçekte karadan işgal, Gazze'nin kuzeyinde evlerine dönen Filistinlilerin tekrar sürgün edilmesi ve yedek askerlerin seferber edilmesi yer alıyor.

İsrail, birinci aşaması sona ermesine karşın ikinci aşama müzakerelerinin hala başlamadığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri için bugün Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderiyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ise 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, dün ise Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı almıştı.

Buna karşın Hamas, "anlaşmanın tüm aşamalarına bağlılığını teyit ederek" ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor. Bu bağlamda, Hamas hareketinden bir heyet Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşmek ve müzakereleri "ikinci aşamaya taşımak" amacıyla 7 Mart'ta Kahire'ye gitmişti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.