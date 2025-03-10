Kuzey Kore, Japonya'dan 1945'te öldürülen Koreliler için özür talep etti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla çalıştırılan Koreli işçiler ve ailelerinin kurduğu Kuzey Kore Derneğinden 1945'teki "Tokyo Bombardımanı'na" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 10 Mart 1945'te ABD’nin Tokyo'yu napalm bombalarıyla yüklü 275 adet B-29 uçağıyla bombalaması sırasında Japonya yönetiminin, "insanlık dışı kötü muamele ve aşağılamaya maruz kalan, tehlikeli ve zahmetli işlerde çalıştırılan Korelileri" gruplar halinde gözaltında tuttuğu ve bu nedenle pek çoğunun saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Yüzde 10'u Koreli yaklaşık 100 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısında yaşamını yitiren Korelilerin kimlikleri araştırılmadan farklı noktalara gömüldüğü öne sürülen açıklamada, cesetlerin daha sonra çıkartılarak korkunç ve etik dışı suçlarda kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamada, Japonya'ya saldırıda hayatını kaydeden Korelilerin yakınlarından özür dilemesi ve tazminat ödemesi çağrısı yapıldı.

Kurbanların kalıntılarına ilişkin tam soruşturma yürütülmesi ve sonucunun kamuoyuna duyurulması istenen açıklamada, "Koreli mağdurlar, ölümden sonra bile sevdiklerinin, anne, baba, eş ve çocuklarının beklediği vatanlarına geri dönemediler. Bu acıklı kader, Japon emperyalistlerin Kore'yi işgal ederek kolonyal yönetim kurmalarının sonucu ve Korelilerin kaçırılmasının doğrudan bir ürünüdür." ifadeleri kullanıldı.