Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan mezhepçiliğe karşı birlik çağrısı

Suriye’de yeni yönetim, ülkede kaos çıkarmaya çalışan devrik rejim unsurlarına yönelik "krizin güvenli şekilde atlatıldığını" duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkede mezhepçiliğin yeri olmadığını vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Mezhepçiliği ve bölünmeyi kışkırtmaya çalışanlar karşısında kararlı ve güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan Şara, "Suriye, tüm bileşenleriyle, halkının iradesi ve ordusunun gücü sayesinde birlik içinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu da duyurdu.

Öte yandan karışıklığı fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG ise Halep'te Suriye ordusu askerlerini hedef aldı. Suriye ordusu, teröristlerin bu saldırısını püskürttü. Çatışmalarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’deki çatışmalar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine geliyor. ABD ve Rusya, konseyi acil toplantıya çağırdı. Toplantıda, çatışmaların durdurulması için çözüm yollarının ele alınması bekleniyor.