Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2025 17:18

İsrail ordusunun Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında ölen ve yaralananlar oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında ölen ve yaralananlar oldu

Bölgedeki sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları, Bureyc Kampı'nda bir araya gelen Filistinlileri hedef aldı.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ambulansların, ölü ve yaralıları hastanelere ulaştırdığı belirtilirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

Saldırı, bölge halkı arasında büyük endişeye yol açarken, bu olaydan kısa süre önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ihlallerine çeşitli şekillerde devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın, 48 bin 467 Filistinli öldü, 111 bin 913 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Almanya'da CDU/CSU ve SPD arasındaki koalisyon müzakereleri perşembe günü başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:52
Katil İsrail'in elektrik tedarikini durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi 17 aydır karanlıkta
17:48
Bahçeli: CHP’nin yolu yol değildir
17:39
Rusya'ya göre, İngiltere küresel çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor
17:22
İsrail'in Gazze’deki su arıtma tesisinin elektriğini kesmesi, su krizini derinleştirdi
17:11
Almanya'da CDU/CSU ve SPD arasındaki koalisyon müzakereleri perşembe günü başlayacak
Kars'ta hava ısınınca yaban hayvanları görülmeye başlandı
Kars'ta hava ısınınca yaban hayvanları görülmeye başlandı
FOTO FOKUS
Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize akıyor
Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize akıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ