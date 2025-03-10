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Dünya
AA 10.03.2025 23:28

Batı Şeria'da katil İsrail ordusuna ait askeri aracın ezdiği Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde, İsrail ordusuna ait askeri aracın ezdiği bir Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

Batı Şeria'da katil İsrail ordusuna ait askeri aracın ezdiği Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ahmed Fethi Ahmed Salah isimli 32 yaşındaki Filistinli, Cenin'deki Ed-Dahiliyye Kavşağı yakınlarında motosikletiyle seyir halindeyken İsrail askeri aracı tarafından ezildi.

Ağır yaralanan Salah, kaldırıldığı İbni Sina Hastanesinde hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, 49 gün önce Cenin'e başlattığı saldırılarda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 31'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkesin sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere şiddeti ve baskısını artırmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 21 Ocak'ta başlattığı saldırıları ve kuşatmayı Tubas ve Tulkerim vilayetleri, buraya bağlı beldeler ve mülteci kamplarına taşıyan İsrail ordusu, İkinci İntifada'dan bu yana ilk kez Batı Şeria'ya tnklarla girmişti.

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