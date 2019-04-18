ABC News'un haberine göre, uluslararası bir hayır kurumu olan Norveç Göçmen Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Norveç Göçmen Konseyi, Trump'ın bu kararının, daha fazla acı ve ölüm anlamına geldiğini belirtti.

Konsey, "Trump sivil yaşam konusunda gerçekten endişeleniyorsa ABD'nin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, savaş yasalarını çiğnemesini ve milyonlarca Yemenliyi hayat kurtarıcı yardımlardan mahrum etmeyi bırakmasını sağlaması gerektiğini" vurguladı.

Konsey ayrıca, ABD'nin krizi derinleştirip uzattığını ve bedelini sivillerin ödediğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etmişti.

Trump mektubunda veto gerekçesini, "Bu yasa tasarısı, benim anayasal otoritemi zayıflatmak için yapılan gereksiz ve tehlikeli bir girişimdir, Amerikan vatandaşlarının ve askeri personelinin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bu tasarı aynı zamanda Amerikan dış politikasına da zarar verebilir" ifadesiyle açıklamıştı.

ABD'nin Yemen'de bulunma gerekçesini, "Yemen El Kaide'sine karşı mücadele etmek" şeklinde izah eden Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki düşmanlıkların bir tarafı olmadığını savunmuştu.

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyordu.

Kaynak: ABC News