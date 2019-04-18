ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etmesinin ardından ABD'li politikacılardan tepki yağdı.

Daha önce hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde onay alan Yemen tasarısının Trump'ın vetosuna takılmasının ardından, siyaset camiasından tepkiler de gecikmedi. Ayrıca Kongre'de Trump'ın veto kararının geçersiz kılınması için de çağrılar yapıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı yazılı açıklamada, veto kararının geçersiz kılınması adımına dair herhangi bir ifadeye yer vermedi.

Yemen'deki insani krizin sonuçlarının tüm dünyayı etkilediğini belirten Pelosi, "Tüm bunlara rağmen ABD Başkanı, utanmadan Kongrenin her iki kanadında hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin onayını alan bir tasarıya karşı durmayı seçti. Başkan, seçimini Amerika'nın bu yürek parçalayan krizdeki utanç verici rolü oynamasından yana yaptı" ifadelerini kullandı.

Yemen'deki çatışmanın bir an önce bitmesi çağrısında bulunan Pelosi, Trump'ı da "barışı, siyasetin önüne koymaya" davet etti.

"Hayal kırıklığı yaratıcı ancak şaşırtıcı değil"

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi Ilhan Omar da Twitter paylaşımında, Trump'ın veto kararının geçersiz kılınması çağrısı yaparak, "Bu veto kararı, aralarında çocukların da olduğu milyonlarca Yemenlinin hayatını riske atıyor ve ABD'nin dünyadaki duruşunu sarsıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu tasarıyı meclise sunan senatörler arasında yer alan ve Demokrat Partiden 2020 seçimlerinde aday adaylığını açıklayan Vermont Senatörü Bernie Sanders da Trump'ın kararına, "Yemen halkının daha fazla insani yardıma ihtiyacı var, daha fazla bombaya değil" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sanders, Trump'ın kararını "hayal kırıklığı yaratıcı ancak şaşırtıcı değil" diye niteledi.

"Yemen'deki insani krizde suç ortaklığımızı bitirme zamanı"

Tasarının bir başka destekçisi olan California Vekili Ro Khanna da Trump'ın veto kararının geçersiz kılınması çağrısı yaparak, "Trump, milyonlarca Yemenli sivili açlığın, öldürücü hava saldırılarının ve Suudi rejiminin savaş suçlarının kucağına atıyor" ifadesini kullandı.

2020 seçimlerinin bir başka aday adayı Elizabeth Warren, "Suudilere açık çekler vermeyi sürdüremeyiz. Yemen'deki insani krizde suç ortaklığımızı bitirme zamanı. Bu suç ortaklığı bitene kadar mücadeleye devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosundaki Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komiteleri üyesi olan Senatör Tim Kaine, kararın geçersiz kılınması çağrısında bulunarak, "Trump, milyonlarca sivilin öldürüldüğü ve milyonlarcasının da açlığın uçurumuna sürüklendiği Suudi destekli savaşı sürdürmeye kararlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi" mesajını paylaştı.

"Veto kararı büyük bir hata"

Connecticut Demokrat Senatörü Chris Murphy ise Trump'ın veto kararını "büyük bir hata olarak" değerlendirdi.

Kongrede Trump'ın veto kararına karşı durulması için çalışacağını aktaran Murphy, "Amerika, eğer sivillerin kıyımında gönüllü olarak yer alıyorsa, bir hiç uğruna duruyor demektir. Trump dönemindeki en karanlık zamanlarımızı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yemen tasarısı

ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısı 4 Nisan'da Temsilciler Meclisinde 175'e karşı 247 oyla, Senatoda ise 13 Mart'ta 46'ya karşı 54 oyla kabul edilmişti.

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyordu.

Tasarıyı dün veto eden Trump, Senatoya gönderdiği mektubunda veto gerekçesini, "Bu yasa tasarısı, benim anayasal otoritemi zayıflatmak için yapılan gereksiz ve tehlikeli bir girişimdir, Amerikan vatandaşlarının ve askeri personelinin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bu tasarı aynı zamanda Amerikan dış politikasına da zarar verebilir" ifadesiyle açıklamıştı.

Kaynak: AA