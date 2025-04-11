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Dünya
AA 11.04.2025 23:28

Trump'ın Özel Temsilcisi'nden İran açıklaması: ABD uzlaşmaya açık

İran ile yarın yapılacak doğrudan görüşmelere katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran ile uzlaşmaya açık oldukları mesajını verdi.

Trump'ın Özel Temsilcisi'nden İran açıklaması: ABD uzlaşmaya açık

Umman'da yapılacak doğrudan görüşmelere ABD adına katılan Witkoff, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine son durumu değerlendirdi.

"ABD yönetiminin temel önceliği, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek." diyen Witkoff, bunun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Doğrudan görüşmelerde başlangıç stratejilerini de açıkça ifade eden Witkoff, "Bizim pozisyonumuz, (İran'ın nükleer) programını ortadan kaldırmakla başlıyor. Başlangıç pozisyonumuz bu olacak. Ancak bu durum, iki ülke arasında uzlaşma sağlamak için başka yollar bulamayacağımız anlamına gelmiyor." değerlendirmesini yaptı.

İran'a "Bu noktada kırmızı çizgimiz, nükleer kapasitenizin silah haline getirilmemesi olacaktır." mesajını veren Witkoff, İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmayı reddetmesi halinde konuyu Başkan Trump'a götüreceğini ve Beyaz Saray'ın İran'ın nükleer faaliyetlerinin ne kadarına müsamaha gösterebileceği konusunda zor bir seçimle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

ABD-İran nükleer görüşmeleri

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de ülkesini tek taraflı çeken ABD Başkanı Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek, tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerede bulunmayacaklarını, yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı işlenen suçlardan hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu.

Trump, "İran ile doğrudan görüşeceğiz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını açıklamıştı

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