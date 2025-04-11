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Dünya
AA 11.04.2025 22:44

Filistin: İsrail, Batı Şeria'yı ilhak için Yahudi bayramlarını kullanıyor

Filistin, İsrail'in Yahudi dini bayramlarını, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmede kullandığını belirtti.

Filistin: İsrail, Batı Şeria'yı ilhak için Yahudi bayramlarını kullanıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yaptığı "provokatif çağrılar" kınandı.

Bu çağrıların, Filistin halkına karşı işlenen soykırım ve yerinden etme suçlarının bir uzantısı olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail'in, dini bayramları bahane ederek Batı Şeria'da askeri güçlerini artırmasının ve Filistin kasaba ve şehirlerinin girişlerine daha fazla demir kapı yerleştirme kararı almasının, Batı Şeria'nın kademeli olarak ilhak edilmesi anlamına geldiği" ifade edildi.

İsrail'in yaptıklarının cezasız kalmasının onu, Filistin halkının haklarını gasp etme konusunda ileri gitmeye teşvik ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu bugün, 12-20 Nisan tarihlerinde kutlanacak olan Yahudi Hamursuz Bayramı öncesinde Batı Şeria'daki güvenliği artırmak için altı yeni bölüğün konuşlandırılacağını duyurmuştu.

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