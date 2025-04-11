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Dünya
AA 11.04.2025 21:51

Zelenski: Yüzlerce Çin vatandaşı Rus ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yüzlerce Çin vatandaşının Rusya ordusunda ülkesine karşı savaştığına dair bilgilere sahip olduklarını söyledi.

Zelenski: Yüzlerce Çin vatandaşı Rus ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşıyor

Zelenski, Brüksel'de NATO karargahında gerçekleştirilen "Ukrayna Savunma Temas Grubu (Ramstein) 27. Toplantısı"nda katılımcılara video konferansla hitap etti.

Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun 4 Nisan'da balistik füze saldırısı düzenlediği Kriviy Rig kentine düzenlediği ziyaret sırasında konferansa mesaj gönderdiğini kaydetti.

Rusya'nın ülkesine balistik füzelerle saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Zelenski, daha etkili hava savunma imkanlarına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Özelikle Patriot hava savunma sistemlerinin gerekli olduğunu dile getiren Zelenski, "10 adet Patriot sistemi lazım. Özgür dünya bunlara sahip." diye konuştu.

Yüzlerce Çinli Ukrayna'ya karşı savaşıyor

Rusya'nın ordusuna artık Çin vatandaşlarını da katmaya başladığını belirten Zelenski, "Şimdi en azından yüzlerce Çin vatandaşının Rus işgal güçlerinin bir parçası olarak savaştığı bilgisine sahibiz. Bu, Rusya'nın açıkça savaşı sürdürmeye çalıştığı anlamına geliyor. Hatta Çinlilerin hayatları pahasına bile." ifadelerini kullandı.

Müttefiklere, Rusya'ya baskıyı artırma çağrısında bulunan Zelenski, aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayisine daha çok yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Zelenski, ayrıca güvenlik garantileri kapsamında yabancı askerlerin barış gücü olarak ülkesine konuşlandırılması konusunda partner ülkelerle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. 

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