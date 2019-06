ABD Başkanı Donald Trump, uçağının Stansted Havaalanı'na inmesinin hemen ardından ziyarete karşı çıkan Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı sosyal medya sitesi Twitter'da hedef aldı.

Trump mesajında, "Anlatılanlara göre Londra Belediye Başkanı olarak çok kötü bir iş çıkaran Sadık Han, İngiltere'nin en önemli müttefiki olan ABD'nin ziyarette bulunan başkanına karşı aptalca bir edepsizlik göstermekte. Bana değil, Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik" ifadelerin kullandı.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......