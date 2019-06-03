Beşşar Esed rejimi bu kez bayram alışverişi yapan sivilleri hedef aldı.

İdlib’in 35 kilometre güneyindeki Maaret el Numan ilçesinde Esed rejimine ait savaş uçakları tarafından pazar yerine hava saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre 2 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

Esed güçleri 25 Nisan’dan bu yana Maaret el Numan ilçe merkezine, ramazan ayında 2'si iftar saati olmak üzere 8 saldırı düzenledi.

İdlib’de son durum

Esed rejimi, İran destekli gruplar ve Rusya’nın 25 Nisan’da "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne başlattığı saldırılarla bugüne kadar 243’ü ramazan ayında olmak üzere en az 301 sivil hayatını kaybetti.

Sadece geçen ay saldırılarda 269 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ve yerel kaynaklar, rejim güçleri ve destekçilerinin ramazan ayının başladığı 5 Mayıs’tan bu yana düzenlediği hava ve kara saldırılarında 243 sivilin yaşamını yitirdiğini rapor ediyor.

Rejim, İdlib’de son günlerde kullanımı yasak ve yakıcı özelliği olan fosfor bombalarıyla sivillere ait tarım arazilerini ve evleri de yakmaya başladı. Rejim sivilleri kıtlığa mahkum etmek için yüzlerce dönüm buğday ekili alanda fosfor bombasıyla yangın çıkarmıştı.

Kaynak: TRT Haber