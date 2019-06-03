Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo'nun, şubat ayında Hanoi'de ABD ile gerçekleşen ikinci nükleer zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ajan olarak suçladığı özel temsilci Kim Hyok-chol'u, Dışişleri Bakanlığında çalışan 4 kıdemli yetkili ile Pyongyang'a yakın Mirim Havaalanı'nda infaz ettirdiğini öne sürmesinin ardından yeni bir iddia gündeme geldi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde, Chol'un lider Kim eşliğinde bir sanat gösterisinde olduğu aktarılarak, temsilcinin yaşadığı sinyali verildi.

Haberde, Kuzey Kore ordusundaki askerlerin eşleri tarafından düzenlenen amatör bir sanat gösterisine katılan lider Kim'e eşlik eden üst düzey yetkililerden oluşan grupta, Chol'un ismi 10. kişi olarak belirtildi.

Chol'un idam edildiği iddiası

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo'da yer alan haberde, şubat ayında Hanoi'de ABD ile gerçekleşen ikinci nükleer zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ajan olarak suçladığı özel temsilci Kim Hyok-chol'u, Dışişleri Bakanlığında çalışan 4 kıdemli yetkili ile Pyongyang'a yakın Mirim Havaalanı'nda infaz ettirdiği iddia edilmişti.

Haberde, zirve sırasında Kim'in çevirmenliğini yapan Shin Hye Yong'un da zirve sonrası "otoriteye karşı gelmek" suçlamasıyla esir kampına yollandığı ileri sürülürken, Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un da Hanoi zirvesinden beri toplum içinde görülmediği belirtilmişti.

Başarısız geçen zirve

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 26-27 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesiyle ilgili, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

Kaynak: Reuters