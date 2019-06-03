Husilere bağlı El-Mesire kanalında yer alan habere göre Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Aden kentinde düzenlediği askeri törene insansız hava aracı (İHA) ile saldırdı.
Suudi Arabistan’ın El-Hades televizyonu ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Aden’in batısında bir İHA’nın vurulduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.
Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'ın derinliklerindeki önemli noktalara silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.
Bunlar arasında, Suudi Arabistan'ın batı sahilindeki Yenbu limanına petrol nakli yapan boru hatlarından 2'sine SİHA'larla gerçekleştirilen saldırılar ön plana çıkmıştı.
Kaynak: Reuters