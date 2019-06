Donald Trump yönetimi geçtiğimiz günlerde, Latin Amerikalı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD’ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi koymuştu.

Fox News’a röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump’ın Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, “Burada belirli bir hedef ya da belirli bir yüzde yok. Ancak durumun daha iyi olması gerekiyor. Çok hızlı bir biçimde daha iyi olmalılar” dedi.

Mulvaney, Trump'ın yeni tarifeler hususunda "çok ciddi" olduğunu sözlerine ekledi.

Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımda, “İnsanlar yıllardır Meksika ile görüşmemiz gerektiğini söylüyor. Sıkıntı şu ki, Meksika durumu suistimal ediyor; alıyor fakat hiç vermiyor” ifadelerini kullanmıştı.

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers....