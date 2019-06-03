Muhalif Sudan Halk Kongresi Partisinden yapılan açıklamada, Nahud kentindeki gösterilere müdahale edildiği ve meydandaki çadırların söküldüğü belirtildi.

Parti, Sudan ordusu ve hızlı destek kuvvetlerinin gösteri meydanında konuşlandığını aktardı. Nahud kentinde Askeri Konseyin yönetimi sivillere devretmesi için 20 Nisan'dan bu yana gösteri düzenleniyordu.

Sudanlılardan ordunun gösterile müdahalesine tepki

Öte yandan Sudan'da ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki gösterilere müdahalesinin ardından ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda Sudanlı sokağa çıkmaya başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin batısındaki Ummu Derman kentinin çeşitli mahallelerinde çok sayıda Sudanlı sokağa döküldü. Kentin ana caddelerine barikatlar kuran göstericiler lastik yaktı.

Başkente bağlı Kuzey Hartum kentinin bazı bölgelerinde de ordunun müdahalesini protesto için gösteriler düzenlenmeye başladı. Sudan Halk Kongresi Partisi ayrıca ülkenin kuzeyindeki Atbara kentinde de halkın sokaklara çıktığını açıkladı.

Aralık ayından bu yana gösterilere tanık olan Atbara kenti sakinleri, Sudan ordusunun Hartum'daki ordu karargahı önündeki müdahalesini protesto etti, bazı yolları trafiğe kapattı.

30 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordunun genel karargahı önünde yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere yapılan müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesi sonrası ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini ve yüzlerce insanın da açılan ateş sonucu yaralandığını açıkladı.

Yaralılar için hastanelerde yer kalmadığı belirtilirken, birçok kişiye olay yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

Müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseyin görevini bırakması ve halka barışçıl gösteriler düzenlemesi çağrısı yaptı.

Göstericiler, Başkent Hartum'daki ordu merkez karargahı binasına giden bazı yollarda lastik yakıp barikat kurdu.

Türkiye'den Sudan'da itidal çağrısı

Türkiye, Sudan'daki son gelişmelerin ardından geçiş sürecinin halkın beklentileri doğrultusunda süratle tamamlanması ve bir an önce sivil hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

Katar'dan Sudan'daki taraflara diyalog çağrısı

Katar, Sudan'ın başkent Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin taraflara sağduyu ve dürüst bir diyalog çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Sudan'daki son gelişmeleri endişeyle izliyoruz." denildi.

Sudan'da göstericilerin dağıtılması için güç kullanılması ve barışçıl göstericilere şiddet uygulanmasının üzüntü verici olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun barışçıl dönüşüm yolunda tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden güvenlik güçlerinin göstericilere karşı bu tür uygulamalarını durdurması istenirken, taraflara acilen Sudan toplumunun tüm kesimlerinin katılacağı açık, dürüst ve kapsayıcı bir diyalog ile sağduyu çağrısı yapıldı.

BM taraflara itidal çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak taraflara itidal çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri, güvenlik güçlerinin, birçok insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan sivillere karşı aşırı güç kullanımına dair haberleri ve bu ülkedeki şiddeti güçlü bir şekilde kınamaktadır. Genel Sekreter, oturma eylemi yapan protestocuları dağıtmak için güç kullanılmasını kınıyor ve güvenlik güçlerinin sağlık merkezlerinin içinde ateş açtığına dair haberlerini endişeyle karşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri Geçiş Konseyi'nin, Sudan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetinden sorumlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, tüm tarafları son derece itidalli davranmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

"Sorumlulardan hesap sorulmalı"

Guterres'in demokrasi nöbeti tutulan alanlarda ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelere gerekli sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasının engellenmemesi çağrısı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Genel Sekreter, Sudanlı yetkilileri ölümlerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatmaya ve sorumlulardan hesap sormaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'da geçiş döneminde barışçıl diyaloğun ve müzakerelerin devam etmesi gerektiği vurgulanarak, "BM, Sudan'daki süreci desteklemek için Afrika Birliği ile çalışmayı taahhüt ediyor ve kalıcı bir barışın kurulması için Sudanlı paydaşları desteklemeye hazır." mesajı verildi.

Genel Kurul Başkanı da endişeli

Öte yandan, BM Genel Kurulu Sözcüsü Monica Grayley de yaptığı günlük basın toplantısında, 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces'in de Sudan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Grayley, "Garces, Sudan'daki tüm taraflara gerginliğin tırmanmasından kaçınma ve yapıcı bir diyalog arama çağrısı yapıyor." dedi.

Afrika Birliğinden Sudan açıklaması

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınadı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz. Olayların araştırılması ve faillerin tespit edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Askeri Konseyin halkı koruması gerektiğini vurgulayan Muhammed, ülkede acilen müzakerelere dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koyma sının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Kaynak: AA