Sudan’da ordu, başkent Hartum’da Genelkurmay karargahı önünde düzenlenen gösterilere müdahale ederek, göstericileri dağıtmaya başladı.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, meydanda göstericiler tarafından kurulan çadırlar yanıyor ve meydandan sık sık silah sesleri duyuluyor.

Sudan Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklamada ise ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki Genelkurmay karargahı çevresinde kamp kuran darbe karşıtı protestoculara silahla müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Sudan Doktorlar Komitesi de ordunun hala devam eden müdahalesinde en az 5 kişinin öldüğünü, birçok kişinin de yaralandığı duyurdu.

Öte yandan ordunun başkent Hartum'da birçok caddeyi kapattığı belirtiliyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun yönetimine gelmesinin ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair ordu yönetimiyle müzakere yürütüyordu.

Kaynak: Al Jazeera, Reuters