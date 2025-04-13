Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2025 00:03

Trump'ın ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği iddia edildi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin görevdeki ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

Trump'ın ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği iddia edildi

Washington Post'un bir süre yönetimde yer alan ve görevinden ayrılan federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin 1 milyon göçmeni sınır dışı etme hedefine ulaşmak için "agresif bir tutum sergilediği" belirtildi.

Beyaz Saray'ın ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve federal ajanslarla bahsi geçen hedefe ulaşmak için günlük olarak çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

30 ülkeyle görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü

Trump yönetiminin görevdeki ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği iddia edilirken, söz konusu kişileri "üçüncü ülkelere" göndermek için en az 30 ülkeyle görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Trump, "milyonlarca göçmeni" sınır dışı etmek istediklerini söylemişti

Seçim kampanyası sırasında Trump, "milyonlarca göçmeni" sınır dışı etmek istediklerini söylerken, yardımcısı JD Vance, ilk olarak 1 milyon göçmenle başlayabileceklerini ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
İsrailli esir yakını: Netanyahu hükümeti, esirlerin sırtından siyaset yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:20
Aksaray’da kar yağışı yeniden başladı
00:13
Katil İsrail, Gazze'nin orta kesimlerindeki Filistinlilerden bölgeyi tahliye etmelerini istedi
00:13
Rize'de meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü
00:07
Esenler'de eşini öldüren zanlı, intihar girişiminde bulundu
00:05
Hamas heyeti müzakereler için Kahire'ye gitti
23:55
İsrailli esir yakını: Netanyahu hükümeti, esirlerin sırtından siyaset yapıyor
Gazze kentinde patlamayan bombalar tehlike yaratıyor
Gazze kentinde patlamayan bombalar tehlike yaratıyor
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ