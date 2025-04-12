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Dünya
AA 12.04.2025 22:15

Beyaz Saray: İran ile görüşmeler çok pozitif ve yapıcıydı

Beyaz Saray, İran ile Umman'da yapılan görüşmelerin "çok pozitif ve yapıcı" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray: İran ile görüşmeler çok pozitif ve yapıcıydı

Beyaz Saray'dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

"Görüşmeler çok pozitif ve yapıcı geçti." ifadesi kullanılan açıklamada, Witkoff'un Erakçi'ye, Başkan Trump'ın "iki ülke arasındaki meselelerin diyalog ve diplomasiyle" çözme talimatını aktardığı bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki meselelerin karmaşık olduğu belirtilerek, Witkoff'un doğrudan iletişimin iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracak bir adım olduğuna işaret ettiği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların 19 Nisan'da tekrar bir araya geleceği kaydedildi.

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