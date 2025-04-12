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Dünya
AA 12.04.2025 21:46

İsrail Lübnan sınırında kendi tuzağına düştü: 1 asker ağır yaralı

Lübnan sınırında, ordunun döşediği mayına basan İsrail askeri, patlama sonucu ağır yaralandı.

İsrail Lübnan sınırında kendi tuzağına düştü: 1 asker ağır yaralı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırında mayın patlaması sonucu bir İsrail askerinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Lübnan sınırındaki operasyonel faaliyet sırasında" ağır yaralanan yedek askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailesine haber verildiği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, askerin yanlışlıkla sınırda İsrail ordusu tarafından mayın döşenen bir bölgeye girmesi sonucu patlamanın yaşandığı ve ordunun olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Dün de Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmalarda biri subay iki İsrail askerinin yaralandığı aktarılmıştı.

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