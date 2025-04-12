Yapay zeka ile beynin "dijital ikizi" yapıldı

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, fare beyninin görsel korteksini taklit eden bir yapay zeka modeli geliştirdi. Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, bu “dijital ikiz” farelerin film klipleri izlerken kaydedilen nöral aktiviteleriyle eğitildi.

Model, yeni görsel uyarılara nöronların nasıl tepki vereceğini doğru bir şekilde tahmin edebiliyor.

Dijital ikizle daha hızlı araştırma

Dijital ikiz, gerçek fare beyninin sanal bir kopyası. Prof. Andreas Tolias, “Doğru bir modelle çok daha fazla deney yapabilir, en iyilerini gerçek beyinde test edebilirsiniz” diyor. Bu, beyin araştırmalarını hızlandırabilir; yıllar sürecek deneyler saatler içinde tamamlanabilir.

Model, farelere Mad Max gibi aksiyon filmleri izletilerek eğitildi. Farelerin düşük çözünürlüklü görme yetisi, hareketli sahneleri algılamaya uygun. 900 dakikalık beyin aktivitesi verisiyle eğitilen model, her fare için özelleştirilebiliyor.

Sıradaki hedef insan beyni

Bu “temel model”, yalnızca eğitim verilerine değil, yeni uyarılara da genelleme yapabiliyor. Nöronların anatomik özelliklerini ve bağlantılarını tahmin edebiliyor. Tahminler, elektron mikroskobu görüntüleriyle doğrulandı.

Dijital ikiz, nöronların bağlantı tercihlerini de ortaya çıkardı. Nöronlar, aynı görsel uyarıya tepki veren nöronlarla bağ kurmayı tercih ediyor.

Araştırmacılar, modeli diğer beyin bölgelerine ve primatlara uygulamayı hedefliyor. Tolias, “İnsan beyninin bazı kısımlarının dijital ikizleri mümkün olabilir” diyor.