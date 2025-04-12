Türksat Model Uydu Yarışması'na 429 takım başvurdu

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ile imzalanan sözleşmeyle TEKNOFEST organizasyonuna dahil edilen, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine düşük bütçelerle gerçek bir uydu imal etme fırsatı verecek yarışmanın başvuruları tamamlandı. Yarışmaya, 15'i yurt dışından toplam 429 takım başvurdu.

Uzay teknolojileri alanında şirket birikimini ve tecrübelerini, sistemlerin arka plandaki çalışma teorisini, uygulama ve mühendislik faaliyetlerini üniversite öğrencilerine aktarmak, benimsetmek ve bu alanda yetişmiş insan gücü oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada 3 kategoride toplam 2 milyon 100 bin lira ödül dağıtılacak.

Uydu projelerinin tasarımından üretimine ve görev sonrası değerlendirmesine kadar tüm aşamalarını kapsayan yarışmada katılımcılar telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılayan, otonom yapıyı sağlayan ve disiplinler arası çalışan küçük uydu planlayarak üretecek.

Takımların uyduları roketlerle fırlatılacak

"Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü Kategorisi"nde 217, "TICOSAT (Türksat Picosatellite Consellation) Kategorisi"nde 108, "Yakın Uzay Yolcusu Kategorisi"nde ise 104 takım olmak üzere toplam 429 takım yarışacak. Yarışmaya bu yıl Özbekistan, Malezya, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Azerbaycan'dan olmak üzere toplam 15 takım da başvuru yaptı.

Tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirilmesine kadar gerçek bir uydunun model versiyonunu tasarlayarak üretecek olan yarışmacılar, bir uzay sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen süreci deneyimleyecek. İlk 5 etabı başarıyla tamamlayan 15 takım, Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirecek Uçuş Etabı'nda yarışma fırsatı bulacak.

Yarışmacılar tarafından üretilen model uydular, yarışmaya özgü tasarlanan roketlerle yaklaşık 700 metre yüksekliğe fırlatılacak. Yarışmada takımların görevleri arasında model uyduların taşıyıcıdan ayrılma ve uydunun görüntü aktarımı da yer alırken model uyduların inişi sırasında 8 sensörden alınan telemetri verileri ile görüntü verisi anlık yer istasyonuna aktarılacak. Bu verilerin komuta kontrol bilgisayar ara yüzünde grafiksel görselleştirmesi de yapılacak.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin takım halinde katılabileceği yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://teknofest.org/tr/yarismalar/model-uydu-yarismasi" internet adresi üzerinden erişilebiliyor.