Çok Bulutlu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 12.04.2025 12:16

Türksat Model Uydu Yarışması'na 429 takım başvurdu

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle 10'uncusu düzenlenecek uluslararası "Türksat Model Uydu Yarışması" için 429 takım başvuruda bulundu.

Türksat Model Uydu Yarışması'na 429 takım başvurdu

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ile imzalanan sözleşmeyle TEKNOFEST organizasyonuna dahil edilen, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine düşük bütçelerle gerçek bir uydu imal etme fırsatı verecek yarışmanın başvuruları tamamlandı. Yarışmaya, 15'i yurt dışından toplam 429 takım başvurdu.

Uzay teknolojileri alanında şirket birikimini ve tecrübelerini, sistemlerin arka plandaki çalışma teorisini, uygulama ve mühendislik faaliyetlerini üniversite öğrencilerine aktarmak, benimsetmek ve bu alanda yetişmiş insan gücü oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada 3 kategoride toplam 2 milyon 100 bin lira ödül dağıtılacak.

Uydu projelerinin tasarımından üretimine ve görev sonrası değerlendirmesine kadar tüm aşamalarını kapsayan yarışmada katılımcılar telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılayan, otonom yapıyı sağlayan ve disiplinler arası çalışan küçük uydu planlayarak üretecek.

Takımların uyduları roketlerle fırlatılacak

"Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü Kategorisi"nde 217, "TICOSAT (Türksat Picosatellite Consellation) Kategorisi"nde 108, "Yakın Uzay Yolcusu Kategorisi"nde ise 104 takım olmak üzere toplam 429 takım yarışacak. Yarışmaya bu yıl Özbekistan, Malezya, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Azerbaycan'dan olmak üzere toplam 15 takım da başvuru yaptı.

Tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirilmesine kadar gerçek bir uydunun model versiyonunu tasarlayarak üretecek olan yarışmacılar, bir uzay sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen süreci deneyimleyecek. İlk 5 etabı başarıyla tamamlayan 15 takım, Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirecek Uçuş Etabı'nda yarışma fırsatı bulacak.

Yarışmacılar tarafından üretilen model uydular, yarışmaya özgü tasarlanan roketlerle yaklaşık 700 metre yüksekliğe fırlatılacak. Yarışmada takımların görevleri arasında model uyduların taşıyıcıdan ayrılma ve uydunun görüntü aktarımı da yer alırken model uyduların inişi sırasında 8 sensörden alınan telemetri verileri ile görüntü verisi anlık yer istasyonuna aktarılacak. Bu verilerin komuta kontrol bilgisayar ara yüzünde grafiksel görselleştirmesi de yapılacak.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin takım halinde katılabileceği yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://teknofest.org/tr/yarismalar/model-uydu-yarismasi" internet adresi üzerinden erişilebiliyor.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları Teknofest
Sıradaki Haber
İHA pilotu sayısı 1,6 milyona yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışını yapacak
13:50
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara toplam 98 hapis
13:35
Avcılar'da metrobüs kazası
13:51
Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü
13:16
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 50 bin 933'e çıktı
13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ