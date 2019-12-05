Dünya
Trump'ın azledilmesi için resmi suçlama taslakları hazırlanıyor05 Aralık 2019 Perşembe 17:20 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 17:38
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için suçlama maddeleri taslağını hazırlama talimatı verdiğini söyledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Adli Komite Başkanı Jerrold Nadler'i, Başkan Trump'a karşı olan itiraz maddelerini hazırlamaya çağırdı.
Pelosi, "Kurucularımıza bağlılık ve Amerika sevgisiyle dolu bir yürekle bunu talep ediyorum. Demokrasimiz tehlikede. Başkan Trump bize harekete geçmekten başka bir seçenek bırakmadı. Başkan'ın eylemleri yasaları ciddi şekilde ihlal etti. Amerika'da kimse yasaların üstünde değil" dedi.
Kaynak: ABC News
Etiketler: Trump Nancy Pelosi azil süreci