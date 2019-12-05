Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Adli Komite Başkanı Jerrold Nadler'i, Başkan Trump'a karşı olan itiraz maddelerini hazırlamaya çağırdı.

Pelosi, "Kurucularımıza bağlılık ve Amerika sevgisiyle dolu bir yürekle bunu talep ediyorum. Demokrasimiz tehlikede. Başkan Trump bize harekete geçmekten başka bir seçenek bırakmadı. Başkan'ın eylemleri yasaları ciddi şekilde ihlal etti. Amerika'da kimse yasaların üstünde değil" dedi.

Kaynak: ABC News