SOS Medias Burundi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Cibitoke eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Afette çok sayıda ev toprak altında kalırken, ilk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca eski başkent Bujumbura'da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA